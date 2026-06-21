Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug mit 14 Insassen auf der L723 kontrolliert- erhebliche Verstöße gegen die Sicherheitspflicht festgestellt

Mannheim (ots)

Am Samstag, den 20.06.2026 gegen 19:30 Uhr, ging bei der Polizei ein Hinweis ein, wonach auf der L723 bei Hockenheim ein BMW unterwegs sei, der offenbar mit mehr Personen als zulässig besetzt sei. Eine eingesetzte Streifenbesatzung konnte das Fahrzeug kurze Zeit später ausfindig machen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei wurde festgestellt, dass sich insgesamt 14 Personen, darunter sieben Kinder im Fahrzeug befinden. Im Rahmen der Kontrolle konnte der 52-jährige Fahrer auf Nachfrage für keines der mitfahrenden Kinder eine geeignete Sicherheitsvorrichtung vorweisen. Zudem waren die Kinder nicht mit den vorgeschriebenen Sicherheitsgurten gesichert. Der Fahrer wurde vor Ort über die festgestellten Verstöße sowie die geltenden gesetzlichen Bestimmungen belehrt. Er wollte sich dazu nicht äußern.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass Sicherheitsgurte und geeignete Kindersitze keine bloßen Formalitäten, sondern lebenswichtige Schutzmaßnahmen darstellen. Bereits bei niedrigen Geschwindigkeiten können Verkehrsunfälle zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen. Insbesondere Kinder sind auf einen alters- und größenangepassten Schutz angewiesen. Die Zulässige Anzahl an Fahrzeuginsassen sowie die vorgeschriebene Sicherung aller Mitfahrenden sind stets einzuhalten. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmenden, Verantwortung für sich selbst und ihre Mitfahrenden zu übernehmen. Sicherheit im Straßenverkehr beginnt bereits vor dem Start des Motors.

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