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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schienenverkehr durch Sperrmüll auf Gleise gefährdet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Unbekannte gefährdeten am Samstagabend gegen 21:15 Uhr den Straßenbahnverkehr, nachdem sie Sperrmüll gezielt auf den Gleisen platzierten.

Ein Straßenbahnfahrer bemerkte die Blockade im Bereich der Haltestelle "Platz der Freundschaft" noch rechtzeitig, sodass es zu keinem Schadensereignis kam. Aufgrund der Gefährdung hat das Polizeirevier Mannheim-Käfertal die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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