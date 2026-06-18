POL-MA: Mannheim: Schienenverkehr durch Sperrmüll auf Gleise gefährdet - Zeugenaufruf
Mannheim (ots)
Unbekannte gefährdeten am Samstagabend gegen 21:15 Uhr den Straßenbahnverkehr, nachdem sie Sperrmüll gezielt auf den Gleisen platzierten.
Ein Straßenbahnfahrer bemerkte die Blockade im Bereich der Haltestelle "Platz der Freundschaft" noch rechtzeitig, sodass es zu keinem Schadensereignis kam. Aufgrund der Gefährdung hat das Polizeirevier Mannheim-Käfertal die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/71849-0 zu melden.
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