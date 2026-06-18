Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter Dieb zersticht Reifen und bestiehlt Seniorin - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Zu einem besonders perfiden Trickdiebstahl kam es am Mittwochnachmittag im Heidelberger Stadtteil Bergheim. Um kurz vor 14:30 Uhr tankte eine 73-Jährige ihr Auto an einer Tankstelle in der Vangerowstraße. Nach aktuellem Ermittlungsstand nutzte ein bislang unbekannter Täter die Abwesenheit der Frau, als sie zum Bezahlen an die Kasse ging. Er schaute auffällig in den Fahrzeuginnenraum, stach in den linken Vorder- und Hinterreifen und entfernte sich dann. Als die Frau kurze Zeit später auf die Karl-Metz-Straße in Richtung Bergheimer Straße losfuhr, machte eine Frau die Seniorin auf die platten Reifen aufmerksam. Die 73-Jährige hielt an und begutachtete den Schaden. Dies nutzte mutmaßlich der männliche Tatverdächtige, um eine beige Umhängetasche der Frau aus dem Fahrzeuginneren zu stehlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Aktuell besteht der Verdacht, dass die bislang unbekannte Frau und der Mann zusammen agierten.

Die Frau wird als 40-50 Jahre alt und von korpulenter Statur beschrieben. Sie hatte dunkle, schulterlange Haare und trug ein buntes Oberteil. Sie sprach Deutsch sprach ohne Akzent. Eine detaillierte Beschreibung des tatverdächtigen Mannes liegt bislang nicht vor.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahl.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell