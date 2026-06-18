Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Hohe Beanstandungsquote bei Verkehrskontrolle

Heidelberg (ots)

Am Dienstag kontrollierten Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Mannheim, unterstützt durch das Hauptzollamt Karlsruhe und die Wasserschutzpolizeistation Heidelberg, Fahrzeuge des Gütertransportes sowie der Personenbeförderung in der Vangerowstraße. Im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr wurden insgesamt 18 Fahrzeuge und 26 Personen unter ganzheitlichen Gesichtspunkten überprüft. Dabei wurden zahlreiche Mängel gefunden, die letztlich zu einer Beanstandungsquote von über 70 % führten. Darunter waren fünf Verstöße gegen die Ladungssicherung, Überladung oder Fahrwegbestimmung sowie 2 Verstöße gegen die Ladungssicherung von Gefahrgut. 5-mal musste die Weiterfahrt aufgrund gravierender technischer Mängel an den Fahrzeugen untersagt werden. Zwei Personen konnten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem stellten die Beamtinnen und Beamten eine Fahrt unter Alkoholeinfluss mit 0,7 Promille sowie eine Trunkenheitsfahrt mit über 1,4 Promille fest. Die hohe Beanstandungsquote und die mitunter gravierenden Verstöße zeigen, wie wichtig die konsequente Überwachung der Gütertransportes und der Personenbeförderung ist, weshalb das Polizeipräsidium Mannheim die Kontrollaktionen fortsetzen wird.

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