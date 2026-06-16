PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Firmenpark

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend, den 15. Juni 2026, gegen 22:40 Uhr, wurde über den Notruf ein Brand in einem Firmenpark in der Mannheimer Straße in Edingen-Neckarhausen gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Räumlichkeiten einer dort ansässigen Firma von dem Brand betroffen. Personen wurden nicht verletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Edingen sowie die Freiwillige Feuerwehr Ilvesheim waren im Einsatz und konnten den Brand zeitnah unter Kontrolle bringen, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte.

Die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Ladenburg aufgenommen hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 15:02

    POL-MA: Mannheim: 34-Jährige an Bushaltestelle beraubt-Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Bereits am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr wurde eine 34-Jährige in der Morchfeldstraße von drei Unbekannten ausgeraubt. Die Frau befand sich an der Bushaltestelle "Im Morchhof" als sich drei Männer zu ihr stellten. Sie forderten die Herausgabe ihres Rucksackes. Als sich die Frau weigerte, schlug einer der Männer ihr mit der Faust ins Gesicht und ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 14:54

    POL-MA: Heidelberg: Antänzer bestehlen 27-Jährigen - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Mit dem sogenannten "Antanztrick" ist ein 27-jähriger Mann am Samstagabend gegen 22:25 Uhr in der Kurfürstenanlage bestohlen worden. Der Mann war dort zu Fuß unterwegs, als er von drei jungen Männern angesprochen wurde. Einer der Unbekannten legte dann seinen Arm um den 27-Jährigen und versuchte, ihn zum gemeinsamen Tanzen zu animieren. Dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren