Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Firmenpark

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend, den 15. Juni 2026, gegen 22:40 Uhr, wurde über den Notruf ein Brand in einem Firmenpark in der Mannheimer Straße in Edingen-Neckarhausen gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Räumlichkeiten einer dort ansässigen Firma von dem Brand betroffen. Personen wurden nicht verletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Edingen sowie die Freiwillige Feuerwehr Ilvesheim waren im Einsatz und konnten den Brand zeitnah unter Kontrolle bringen, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte.

Die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Ladenburg aufgenommen hat.

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