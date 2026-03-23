POL-MA: Mannheim: Rucksackdiebstahl im Lameygarten - Zeugenaufruf
Mannheim (ots)
Am Sonntagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, wurde einer 49-jährigen Frau im Lameygarten in der Mannheimer Innenstadt ihr Rucksack entwendet.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand saß die 49-Jährige auf einer Parkbank und hatte ihren Rucksack neben sich abgestellt. Ein bislang unbekannter Jugendlicher nutzte einen Moment der Unaufmerksamkeit, ergriff den Rucksack und flüchtete zu Fuß in Richtung des S-Quadrats. Dort wartete bereits ein zweiter Jugendlicher auf einem E-Scooter. Der Dieb stieg auf das Fahrzeug auf und beide flüchteten gemeinsam in Richtung Paradeplatz.
Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.
Zu den Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor:
Tatverdächtiger 1 (Dieb):
- männlich - etwa 15 bis 18 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einer hellen Jacke
Tatverdächtiger 2 (E-Scooter-Fahrer):
- männlich - etwa 15 bis 18 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einer dunklen Jacke
Verwendetes Fluchtfahrzeug:
- grauer E-Scooter mit orangefarbenem Schriftzug - auffällig großes Modell - kein Versicherungskennzeichen angebracht
Personen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen, dem E-Scooter oder dem Verbleib des Rucksacks geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
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