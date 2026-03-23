Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rucksackdiebstahl im Lameygarten - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, wurde einer 49-jährigen Frau im Lameygarten in der Mannheimer Innenstadt ihr Rucksack entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand saß die 49-Jährige auf einer Parkbank und hatte ihren Rucksack neben sich abgestellt. Ein bislang unbekannter Jugendlicher nutzte einen Moment der Unaufmerksamkeit, ergriff den Rucksack und flüchtete zu Fuß in Richtung des S-Quadrats. Dort wartete bereits ein zweiter Jugendlicher auf einem E-Scooter. Der Dieb stieg auf das Fahrzeug auf und beide flüchteten gemeinsam in Richtung Paradeplatz.

Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Zu den Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor:

Tatverdächtiger 1 (Dieb):

- männlich - etwa 15 bis 18 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einer hellen Jacke

Tatverdächtiger 2 (E-Scooter-Fahrer):

- männlich - etwa 15 bis 18 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einer dunklen Jacke

Verwendetes Fluchtfahrzeug:

- grauer E-Scooter mit orangefarbenem Schriftzug - auffällig großes Modell - kein Versicherungskennzeichen angebracht

Personen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen, dem E-Scooter oder dem Verbleib des Rucksacks geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

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