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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rucksackdiebstahl im Lameygarten - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, wurde einer 49-jährigen Frau im Lameygarten in der Mannheimer Innenstadt ihr Rucksack entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand saß die 49-Jährige auf einer Parkbank und hatte ihren Rucksack neben sich abgestellt. Ein bislang unbekannter Jugendlicher nutzte einen Moment der Unaufmerksamkeit, ergriff den Rucksack und flüchtete zu Fuß in Richtung des S-Quadrats. Dort wartete bereits ein zweiter Jugendlicher auf einem E-Scooter. Der Dieb stieg auf das Fahrzeug auf und beide flüchteten gemeinsam in Richtung Paradeplatz.

Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Zu den Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor:

Tatverdächtiger 1 (Dieb):

   - männlich
   - etwa 15 bis 18 Jahre alt
   - südländisches Erscheinungsbild
   - bekleidet mit einer hellen Jacke

Tatverdächtiger 2 (E-Scooter-Fahrer):

   - männlich
   - etwa 15 bis 18 Jahre alt
   - südländisches Erscheinungsbild
   - bekleidet mit einer dunklen Jacke

Verwendetes Fluchtfahrzeug:

   - grauer E-Scooter mit orangefarbenem Schriftzug
   - auffällig großes Modell
   - kein Versicherungskennzeichen angebracht

Personen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen, dem E-Scooter oder dem Verbleib des Rucksacks geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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