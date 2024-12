Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Taschendieb mit sehr viel Pech am Freitag, dem 13.

Mannheim (ots)

Ein 33-jähriger Taschendieb begab sich am Freitag, dem 13.12., in eine Gaststätte am Alten Meßplatz. In dem gut gefüllten Gastraum suchte er nach einer passenden Tatgelegenheit. Gegen 20:30 Uhr näherte er sich einer Jacke, die ein Gast über die Lehne eines Stuhls gelegt hatte. Vorsichtig nahm der 33-Jährige mehrere Geldscheine aus einem Geldbeutel, der sich in einer Tasche der Jacke befand. Was der Taschendieb nicht wusste - an diesem Tag fand in der Gaststätte die Weihnachtsfeier des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt statt und der Raum war voller Polizistinnen und Polizisten. Daher war es nicht verwunderlich, dass die Tat bemerkt wurde und die Beamtinnen und Beamten ihre wohlverdiente Feier unterbrachen, um den Täter festzunehmen. Der 33-Jährige muss sich nun wegen des Diebstahls und, da er sich gegen die Festnahme wehrte, auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

