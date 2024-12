Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auseinandersetzung am Friedrichsplatz - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Dienstag lief ein 32-Jähriger vom Weihnachtsmarkt am Wasserturm in Richtung der Kunsthalle. Am Rande des Friedrichsplatzes urinierte der Mann um kurz nach 21 Uhr an einen Busch. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es deswegen zu einem Streit mit einer in der Nähe befindlichen 3-4-köpfigen Personengruppe. Ein Mann, der den Wildpinkler auf sein Tun hin angesprochen hatte, schlug dem 32-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Es kam zu einem Handgemenge bei dem sich zumindest ein weiterer Mann in die Auseinandersetzung einmischte. Einer der Angreifer flüchtete in Richtung der Tattersallstraße und der andere in Richtung des Rosengartens. Der 32-Jährige kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Dabei wurde festgestellt, dass ihm während der Auseinandersetzung ein Stich in den Oberschenkel versetzt wurde. Durch wen dies geschah und womit, ist bislang unklar. Der Polizeiposten Schwetzingerstadt übernahm die weiteren Ermittlungen.

Der Haupttatverdächtige wird als 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß und als schlank beschrieben. Er hatte einen schwarzen Vollbart und trug seine schwarzen Haare an den Seiten kurz und oben nach hinten gegeelt. Bekleidet war er mit einem langen schwarzen Mantel, einem weißen Kapuzenpullover und einer schwarzen Jogginghose. Er trug weiße Sneaker.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt unter der Telefonnummer 0621/ 441125 zu melden.

