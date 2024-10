Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unachtsamkeit führt zu Verkehrsunfall

Mannheim (ots)

Am Donnerstag fuhren eine 39-Jährige und ein 59-Jähriger hintereinander auf der Bismarckstraße in Richtung Ludwigshafen, als der 59-jährige Mitsubishi-Fahrer der 39-Jährigen ins Heck fuhr.

Die Opel-Fahrerin wartete verkehrsbedingt an einer rot zeigenden Ampel, was der Unfallverursacher, ersten Ermittlungen zur Folge, zu spät erkannte. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt werden. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell