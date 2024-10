Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Ohne Kennzeichen, mit dem E-Scooter betrunken und unter Drogeneinfluss in ein Auto gefahren

Mannheim (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 12:55 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Schwetzinger Straße. Ein 50-jähriger E-Scooter-Fahrer verunfallte beim Abbiegevorgang in die Kleinfeldstraße mit einem geparkten Auto und verletzte sich leicht. Durch die verständigten Beamten konnten Anzeichen für Drogen- und Alkoholeinfluss bei dem Mann festgestellt werden. Ebenso hatte er kein gültiges Kennzeichen und somit keinen gültigen Versicherungsschutz für den E-Scooter. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Der Fahrer wurde im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht, in dem ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Der Mann sieht nun einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz entgegen. An dem geparkten Auto entstand ein Sachschaden von 500 EUR.

