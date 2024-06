Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot: Schwerer Unfall auf Parkplatz // Pressemitteilung Nr.2

St. Leon-Rot (ots)

Am Montagmorgen kam es um 09:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Straße "Im Schiff". Ein 60-jähriger Dacia-Fahrer befuhr bereits genannten Parkplatz und musste um ein geparktes Fahrzeug herumfahren. Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen dem Fahrzeug des 60-Jährigen und einer 68-jährigen Passantin, welche gerade über den Parkplatz lief. Die 68-Jährige wurde von dem Dacia erfasst und überrollt. Hierbei erlitt die 68-jährige Passantin schwere, aber glücklicherweise nicht lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und wird dort weiter medizinisch behandelt. Das Ausmaß der Verletzungen ist nicht bekannt. Durch die Staatanwaltschaft Heidelberg wurde eine Blutprobe bei dem 60-Jährigen angeordnet. Ebenso wurde ein Sachverständiger hinzugezogen sowie das Fahrzeug sichergestellt.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

