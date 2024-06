Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener greift Polizisten an und entschuldigt sich später dafür

Schriesheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag, um kurz vor Mitternacht, bat eine Anwohnerin der Talstraße das Polizeirevier Weinheim um Hilfe, da ein Mann, trotz mehrfacher Aufforderungen, ihr Grundstück nicht mehr verlassen wollte. Eine Streife nahm Kontakt zu dem Unbekannten auf. Er weigerte sich, seine Personalien anzugeben. Als er durchsucht werden sollte, wehrte sich der 35-Jährige heftig und griff mit gezielten Tritten die Beamten an. Der Streife gelang es schließlich den Mann in Gewahrsam zu nehmen, während er wüste Beschimpfungen von sich gab. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von fast 2 Promille. Nachdem der Mann seinen Rausch in einer Ausnüchterungszelle ausgeschlafen hatte, war ihm sein vorheriges Verhalten sichtlich unangenehm und er entschuldigte sich bei den Beamten. Er muss sich nun wegen des tätlichen Angriffs verantworten.

