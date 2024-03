POL-MA: Mannheim: Vollbremsung der Straßenbahn verursacht durch Unachtsamkeit

Mannheim (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es im Tatzeitraum zwischen Freitag, 23:00 Uhr und Samstag, 11:30 Uhr zu einem Einbruch in das Restaurant "Schottis-Burger-Imbiss" in der Friesenheimer Straße 6 durch eine unbekannte Täterschaft. Diese verschaffte sich augenscheinlich mittels Hebelwerkzeug Zutritt zu dem Imbiss, durchsuchte den Tresen sowie die Küche und flüchtete nach ersten Ermittlungsergebnissen mit ...

