POL-MA: Heidelberg: Unbekannte schlagen mit Glasflasche auf Mann ein und flüchten - Zeugenaufruf!

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend, in der Zeit zwischen 22:45 Uhr und 23:10 Uhr, wurde ein 41-jähriger Mann in der Eppelheimer Straße von zwei unbekannten Tätern angegriffen und leicht verletzt. Der 41-Jährige hielt sich in der Eppelheimer Straße, in der Nähe einer Tankstelle auf und telefonierte, als plötzlich zwei Männer auf diesen zuliefen und ihm aus bisher unbekannten Gründen das Mobiltelefon aus der Hand rissen. Nachdem sich der 41-Jährige wieder sein Mobiltelefon aneignete, schlug einer der Täter dem 41-Jährigen unvermittelt mit einer Glasflasche auf den Kopf, wodurch der Mann leicht verletzt wurde. Die beiden Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

-männlich, arabisches Erscheinungsbild, ca. 22-25 Jahre alt, bekleidet mit schwarzen Jacken.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/1857-0, in Verbindung zu setzen.

