Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Kellerbrand in Mehrfamilienhaus endet glimpflich - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Glücklicherweise nur geringer Sachschaden entstand am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr bei einem Kellerbrand in der Stengelhofstraße. Ein Anwohner hatte zunächst Brandgeruch wahrgenommen und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte das Feuer in einem Kellerraum schnell löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von wenigen tausend Euro und es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

