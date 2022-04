POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Einbruch in Firmenräume - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 22.04.2022 und Montag, 25.04.2022 entwendeten unbekannte Täter aus den Räumlichkeiten einer Firma in der Mannheimer Innenstadt einen Kaffeeautomaten. Die Unbekannten drangen auf unbekannte Art und Weise in die Räumlichkeiten in einem Bürogebäude am Willy-Brand-Platz ein und entwendeten einen in der Küche ...

mehr