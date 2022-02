Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/BAB 6: Schwerpunktkontrollen gewerblicher Gütertransportverkehr

Mannheim (ots)

Im Rahmen einer Fortbildungsmaßnahme der Hochschule der Polizei in Böblingen führte das Polizeipräsidium Mannheim am Dienstag, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 16 Uhr auf der A 6 bei Sinsheim Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehr durch.

Hauptaugenmerk der mit ganzheitlichem Ansatz durchgeführten Kontrollen auf der Tank- und Rastanlage Kraichgau Süd (Fahrtrichtung Heilbronn) lag auf der Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer. Dabei kontrollierten die eingesetzten Spezialisten des Verkehrsdienstes Mannheim insgesamt 30 Fahrzeuge und deren Fahrer, von denen 9 beanstandet werden mussten. Dies bedeutet eine Beanstandungsquote von fast 30 Prozent.

Folgende weitere Feststellungen wurden bei den Kontrollen getroffen:

- 9 Verstöße gegen Vorschriften über Lenk- und Ruhezeiten, hier wurden insgesamt rund 1.000 Euro an Sicherheitsleistungen einbehalten - 5 Fahrer hatten ihre Ladung nicht vorschriftsmäßig gesichert - 1 Anzeige wegen Zuwiderhandlung gegen güterverkehrsrechtliche Vorschriften

An den Kontrollen waren neben Beamten der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Mannheim auch 25 Schulungsteilnehmer, 12 Polizeibeamte aus dem gesamten Land und Dozenten der Hochschule sowie Sachbearbeiter der Gewerbeaufsichtsämter der unteren Verwaltungsbehörden, beteiligt. Neben der Fortbildung dienten die Kontrollen auch dem gegenseitigen Erfahrungsaustausch zwischen Polizeivollzugsdienst und Verwaltungsbehörden.

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt die Bedeutung solcher Maßnahmen zur Hebung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Verkehrsraum. Weitere Schwerpunktaktionen mit gleicher Zielrichtung sind bereits in der Planung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell