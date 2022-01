Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

L637: Unfall nach Sekundenschlaf

Mannheim (ots)

Am Samstagmittag gegen 15:45 Uhr verlor eine 59-jährige Opel-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie befuhr die Mannheimer Straße von Wieblingen kommend in Richtung Edingen-Neckarhausen, als sie kurzzeitig einschlief. Hiernach kam sie nach links von der Fahrbahn ab. Die Oplefahrerin kollidierte mit einem Verkehrsschild und kam anschließend an einem Baum zum stehen. Durch den Unfall wurde die Opel-Fahrerin schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in die Chirurgie Heidelberg verbracht werden. Der Opel wurde abgeschleppt. Die Fahrerin gelangt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zur Anzeige und musste ihren Führerschein abgeben.

