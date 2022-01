Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mit 2,1 Promille am Steuer unterwegs

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Am Samstagabend war ein 37-jähriger Mann mit seinem PKW Peugeot unterwegs, obwohl er deutlich alkoholisiert war. Der Mann fiel einer Polizeistreife zuächst gegen 21:40 Uhr auf, als er die Straße "Am Hauptbahnhof" in Richtung Ludwigstraße befuhr. Da der Fahrer bereits beim Aussteigen aus dem Fahrzeug schwankte und starken Alkoholgeruch aufwies führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 2,1 Promille. Der 37-jährige wurde zur Entnahme einer Blutprobe zum Polizeirevier Weinheim verbracht. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten.

