Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Gegen 20:30 Uhr am Freitagabend entfernte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Kreuzung Czernybrücke bzw. Alte Eppelheimer Straße nach dem er dort mit seinem Fahrzeug ein Verkehrszeichen beschädigt hatte. Das Fahrzeug wäre im Anschluss in Richtung Autobahn weggefahren. Eine aufmerksame Zeugin verständigte über Notruf die Polizei. Die eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeugführer verlief negativ. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, diese verhalfen bislang nicht zur Identifizierung des Unfallverursachers.

Nach den Zeugenhinweisen habe sich ein heller Opel Kombi von der Unfallstelle entfernt. Dieser wäre an der vorderen Stoßstange und dem linken Kotflügel unfallbeschädigt. Inwieweit dieser mit dem Unfall in Zusammenhang steht, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Zeugen, die darüber hinaus Hinweise zu dem flüchtigen Unfallfahrzeug oder zum Unfall selbst machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 06221/99-1700 oder dem Verkehrsdienst Heidelberg unter 0621/174-4110 zu melden.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell