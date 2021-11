Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Fahrraddieb dank Zeugenhinweis festgenommen

Mannheim-Käfertal (ots)

Am späten Mittwochabend um 23 Uhr stellte eine aufmerksame Zeugin am Bahnhof in der Birkenauer Straße fest, wie ein dunkel gekleideter Mann das Vorderrad eines Mountainbikes im Bereich des Fahrradständers demontierte. Als der Verdächtige feststelle, dass er beobachtet wird, trat er die Flucht an. Durch die verständigte Polizei konnte der von der Zeugin beschriebene Tatverdächtige in der Nähe des Bahnhofs ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen werden. Der 22-jährige Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls.

