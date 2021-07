Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen/Helmstadt: Verkehrsunfall zwischen Kleinlaster und Pkw; zwei Verletzte

Helmstadt-Bargen/Helmstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag nahe Helmstadt wurden zwei Personen verletzt. In der Kreuzung Epfenbacher Straße/Helmstadter Straße (L 530) kam es gegen 14.45 Uhr, zu einer Kollision zwischen einem 67-jährigen Klein-Lkw-Fahrer und einem 25-jährigen Seat-Fahrer. Der 67-Jährige wollte die Helmstadter Straße in Richtung Tankstelle überqueren und übersah dabei die Vorfahrt des 25-Jährigen, der von Epfenbach nach Helmstadt unterwegs war. Beide Männer wurden durch den Aufprall verletzt und mit Rettungswagen in verschiedene Kliniken gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 30.000.- Euro. Der Seat musste abgeschleppt werden. Der Lkw war noch bis zur nächsten Werkstatt fahrbereit.

