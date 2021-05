Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Autofahrer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Oftersheim. Der Unbekannte streifte, vermutlich beim Vorbeifahren, einen am Fahrbahnrand des Dreieichenwegs abgestellten Opel Corsa und verursachte Kratzer entlang der gesamten Fahrerseite des Fahrzeugs. Der Fahrzeughalter hatte den Wagen gegen am Donnerstag, gegen 20.30 Uhr unbeschädigt abgestellt, als er am Freitagnachmittag, kurz vor 15 Uhr zu seinem Opel zurückkehrte, war er beschädigt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06222/288- zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell