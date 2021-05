Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: 62-jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in Neckargemünd wurde eine 62-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt. Der 41-jährige Fahrer eines Paketzustellunternehmens stellte sein Fahrzeug kurzzeitig in der Langenzeller Straße am Fahrbahnrand ab und öffnete unachtsam die Fahrertür. Die 62-Jährige, die in diesem Moment gerade an dem Zustellfahrzeug in Richtung Dilsberg blieb dabei mit dem Lenker an der Fahrzeugtür hängen und stürzte zu Boden. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurde.

