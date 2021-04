Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Almenhof: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mannheim-Almenhof (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Autofahrer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Stadtteil Almenhof. Der Geschädigte parkte seinen Audi A6 am Dienstagabend, gegen 22 Uhr in der Rottfeldstraße. Als er am nächsten Morgen, gegen 9 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die komplette Fahrerseite und der Spiegel der Fahrerseite der Audi beschädigt waren. Offenbar hatte ein Autofahrer das geparkte Fahrzeug beim Vorbeifahren gestreift hatte und anschließend einfach weitergefahren ist.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

