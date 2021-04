Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Herzogenried (ots)

Zur Beschädigung eines Autos kam es am Dienstag zwischen 8 Uhr und 18 Uhr in der Straße "Am Steingarten". Bislang unbekannte Täter zerkratzten einen geparkten Tesla mit einem spitzen unbekannten Gegenstand. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell