Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: 19-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Montagabend leistete im Stadtteil Neckarstadt-West ein 19-jähriger Mann Widerstand gegen Polizeibeamte, indem er sie tätlich anging. Dem Mann wurde in der Zeppelinstraße aufgrund eines Verstoßes gegen die CoronaVO zunächst ein Platzverweis erteilt. Als er diesen nicht befolgte, sollten seine Personalien festgestellt werden. Er versuchte zu flüchten, konnte von den Beamten jedoch rasch eingeholt und gestellt werden. Er konnte an der weiteren Flucht gehindert werden, indem er zu Boden gebracht wurde. Dabei schlug er mit dem Ellenbogen nach einem der Beamten und verletzte diesen an der Schläfe. Zudem beleidigte er die Ordnungshüter mit unflätigen Worten. Erst durch Unterstützung einer weiteren Polizeistreife konnte der Mann gebändigt werden und ihm Handschließen angelegt werden. Sowohl ein Alkohol- als auch ein Drogentest verliefen ohne Befund. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstands gegen diese sowie Beleidigung ermittelt. Zudem wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die CoronaVO gefertigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell