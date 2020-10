Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Heidelberg (ots)

Am Montag kam es gegen 19:30 Uhr an der Kreuzung Speyerer Straße/L600a zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mann war mit seinem Hyundai auf der Speyerer Straße unterwegs und wollte nach links auf die L600a abbiegen. Verkehrsbedingt musste er auf der Linksabbiegerspur anhalten. Eine 24-jährige VW-Fahrerin reagierte zu spät und fuhr dem jungen Mann auf. Durch den Aufprall wurde die Frau leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beträgt rund 10.000 EUR, an dem VW entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell