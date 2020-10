Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 17:30 Uhr auf der B45/Abfahrt Mauer-Mitte. Eine 23-jährige bog mit ihrem VW von Mauer-Mitte kommend auf die B45 ab und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 48-jährigen Mercedes-Fahrerin, welche in Richtung Neckargemünd unterwegs war, woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die 23-jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die 48-jährige und ihre 19-jährige Beifahrerin leicht. Alle Verletzten wurden mit Rettungswägen in eine Klinik gefahren. Der Sachschaden beträgt rund 20.000 EUR.

