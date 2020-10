Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Fahrradfahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich dabei

Heidelberg-Weststadt (ots)

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag gegen 16:30 Uhr an der Kreuzung Bierhelderhofweg/Kühruhweg. Ein 72-jähriger Fahrradfahrer war auf dem Bierhelderhofweg bergababwärts unterwegs, als er in der Linkskurve zum Steigerweg auf nasser Fahrbahn und auf Laub wegrutschte und stürzte. Der Mann zog sich dabei eine Kopfverletzung zu und war kurze Zeit bewusstlos. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

