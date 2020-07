Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6/Reilingen: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen - Pressemitteilung Nr. 1

BAB 6/Reilingen (ots)

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls auf der A 6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Autobahndreieck Hockenheim ist die Autobahn aktuell in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen sind an dem Unfall in Höhe Reilingen ein Pkw und ein Lkw beteiligt. Die Unfallursache und die Schwere der Verletzungen sind noch nicht bekannt. Der Verkehr wird am Autobahnkreuz Walldorf umgeleitet.

