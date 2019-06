Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen im Stadtteil Käfertal wurden zwei Personen verletzt. Eine 39-jährige Frau war kurz nach 5 Uhr mit ihrem Mazda auf der Waldstraße in Richtung Ladenburg unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 54-jähriger Ford-Fahrer die Waldstraße in Richtung Mannheim-Waldhof. An der Einmündung zur Maria-Kirch-Straße ordnete er sich auf dem Linksabbiegerstreifen ein und bog nach links ab. Dabei stieß er mit der in Richtung Ladenburg fahrenden 39-Jährigen zusammen. Der Mazda schleuderte anschließend gegen einen Laternenmast. Die beiden Autofahrer erlitten Verletzungen und wurden zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor. Die Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurden die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe durch eine Fachfirma gereinigt.

Da der genaue Unfallhergang derzeit noch unklar ist, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

