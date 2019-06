Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen: Müllpresse in Brand geraten

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Warum am Mittwochnachmittag eine Müllpresse in den Rotwiesen in Brand geriet ist noch nicht klar. Um 17.45 Uhr kam es zu dem Maschinenbrand, in der angefallenen Kartonagen zusammengepresst werden. Da der entstandene Rauch in einen Discounter-Markt zog, wurde dieser vorsorglich geräumt. Durch die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen wurde der Container geöffnet und das Feuer bekämpft. Außer einem geringen Sachschaden waren keine weiteren Schäden zu beklagen. *mm

