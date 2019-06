Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Schwetzingen: Diebe haben es auf Lenkräder aus BMWs abgesehen - Polizei sucht Zeugen!

Oftersheim/Schwetzingen (ots)

Im Bereich Oftersheim und Schwetzingen wurden der Polizei am Dienstag insgesamt sieben Diebstähle angezeigt, bei denen unbekannte Täter aus BMWs die Lenkräder bzw. in einem Fall die Tachoeinheit entwendeten.

Die betroffenen Fahrzeuge waren in Oftersheim in der Käthe-Kollwitz-Straße, Astrid-Lindgren-Straße, Luise-Rinser-Straße und in der Konrad-Adenauer-Straße abgestellt. In der Sternallee in Schwetzingen hatten es die Unbekannten gleich auf drei BMWs abgesehen. An allen Fahrzeugen schlugen sie jeweils eine der Scheiben ein und waren so in den Innenraum gelangt. Sie bauten fachmännisch die Lenkräder bzw. den Tacho aus und machten sich damit aus dem Staub. Der geschätzte Schaden beläuft sich jeweils auf ca. 5.000 Euro.

Die Taten müssen sich in der Zeit von Montagabend auf Dienstagmorgen ereignet haben. Es ist nicht auszuschließen, dass ein Tatzusammenhang besteht.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

