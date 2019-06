Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Bei Einbruch in Restaurant, Tresore aufgehebelt - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten bislang Unbekannte am frühen Dienstag, zwischen 3:15 Uhr und 5:40 Uhr, in ein Restaurant in der Speyerer Straße. Sie machten sich im Inneren gewaltsam an der Tür zum Bistro zu schaffen und brachen zwei Tresore auf. Aus einem der Tresore stahlen die Einbrecher eine EC-Karte und Bargeld in noch unbekannter Höhe und machten sich damit aus dem Staub. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell