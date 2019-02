Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Öffentlichkeitsfahndung nach Wohnungseinbruch Wer kennt die abgebildeten Täter?

Selm (ots)

Auf Beschluss des Amtsgerichts Dortmund veröffentlicht die Polizei Bilder von unbekannten Tätern, die verdächtig sind einen Wohnungseinbruch begangen zu haben.

Die Männer stehen im Verdacht am 19.11.2018, zwischen 08.15 und 12.15 Uhr einen Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus im Beifanger Weg in Selm begangen zu haben. Bei dem Einbruch wurden Schmuck und Bargeld gestohlen.

Wer kennt die abgebildeten Personen? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0.

