Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB A 6

Zweiradfahrer stürzt alleinbeteiligt

leicht verletzt

BAB A 6 bei Sinsheim (ots)

Der 55-jährige befuhr am Sonntag die A 6 in Richtung Heilbronn, als er gegen 14.30 Uhr bei Sinsheim aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf den dortigen Spurrillen (unterschiedlicher Fahrbahnbelag) die Kontrolle über seinen Honda-Roller verlor und stürzte. Er wurde hierbei zum Glück nicht schwer verletzt, aber zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Roller musste abgeschleppt werden.

