Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - VW Tiguan beschädigt

Haselünne (ots)

Am Samstagmorgen ist es auf einem der Rossmann-Parkplätze an der Meppener Straße oder an der Straße Am Wasserturm zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Geschädigte hatte ihren VW Tiguan zwischen 9.30 und 9.50 Uhr für jeweils fünf Minuten auf beiden Parkplätzen abgestellt. Ein bislang unbekannter Verursacher hatte das Auto hinten rechts angefahren und beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 entgegen.

