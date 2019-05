Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Betrunkener 18-Jähriger verursacht Unfall

Haselünne (ots)

Heute Nacht ist es in der Meppener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 18-jähriger Autofahrer befuhr gegen 00:25 Uhr die Sandstraße, kam an der Einmündung zur Meppener Straße von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Anschließend prallte er gegen einen PKW und stieß gegen eine Gartenmauer. Der junge Mann ließ seinen beschädigten PKW zurück und entfernte sich von der Unfallstelle. Er konnte anschließend in einem Wohnhaus in unmittelbarer Nähe des Unfallortes angetroffen werden. Dem alkoholisierten Mann wurde anschließend auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Der PKW wurde sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

