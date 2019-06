Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

Bremszug gerissen

Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Heidelberg (ots)

Die 80-jährige fuhr am Sonntag gegen 10.45 Uhr auf dem Philosophenweg bergab (14 % Gefälle), als der Bremszug riss und sie die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor. Dadurch prallte sie gegen einen geparkten Nissan und zog sich Kopfverletzungen zu. Einen Schutzhelm trug sie nicht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro.

