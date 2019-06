Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim

Motorradfahrer alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen

Schwer verletzt

Sinsheim (ots)

Der 55-jährige befuhr am Sonntag gegen 15.00 Uhr die K 4284 von Ehrstädt in Richtung Grombach, als er aus bislang nicht bekannten Gründen in einer Linkskurve die Kontrolle über seine BMW verlor und unter die Leitplanke in eine Böschung geschleudert wurde. Hierbei zog er sich schwere Beinverletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn bis ca. 17.15 Uhr zeitweise komplett gesperrt. Mittlerweile ist die Fahrbahn gereinigt und wieder frei.

