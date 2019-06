Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Betrunkene beschädigten geparktes Auto und werfen Halteverbotsschild auf die Straße - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.00 Uhr, verständigte eine Anwohnerin aus der Schäfergasse in HD-Kirchheim die Polizei, da sie beobachtete wie zwei Personen an einem geparkten Auto beide Außenspiegel beschädigten. Im weiteren Fortgang rissen sie ein Halteverbotsschild aus der Verankerung und warfen es auf die Fahrbahn. Beide Täter konnten im Bereich der Schäfergasse durch die Polizei festgenommen werden. Die beiden Männer im Alter von 20 und 26 Jahren waren alkoholisiert und hatten ein Fahrrad dabei. Unklar ist bislang ob das Duo noch weitere Straftaten begangen hat. Das PRev. HD-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen. Die beiden wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Weitere Zeugen und Geschädigte werden gebeten sich mit dem PRev. HD-Süd unter Tel.: 06221-3418-0 in Verbindung zu setzen.

