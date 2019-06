Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Almenhof: Mann verstirbt nach Verkehrsunfall

Mannheim (ots)

Höchstwahrscheinlich aufgrund eines medizinischen Notfalls ereignete sich am späten Montagvormittag in der Neckarauer Straße ein Auffahrunfall.

Gegen 11:20 Uhr befuhren ein 64-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau in ihren Autos die Neckarauer Straße stadteinwärts. In Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Lettestraße" fuhr der BMW-Lenker dem VW Golf der vor ihm fahrenden Frau auf. Hierbei entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Bereits via Notruf war der Polizei mitgeteilt worden, dass der Unfallverursacher nicht mehr ansprechbar sei. Bei Eintreffen der ersten Funkstreife war der aus Mannheim stammende Mann zwar kurze Zeit wieder bei Bewusstsein, verfiel wenige Minuten später jedoch in einen reanimationspflichtigen Zustand. Unter notärztlicher Begleitung wurde der Autofahrer in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht, wo er gegen 13:25 Uhr trotz aller Bemühungen verstarb.

Die abschließenden Ermittlungen zur Unfallursache hat die Verkehrsunfallaufnahme-West übernommen.

