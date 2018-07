POL-GF: Zeugen zu tätlichem Angriff gesucht!

Müden (ots) - Bereits am 19.06.2018 kam es in Müden/Aller zu einem körperlichen Übergriff auf eine 42-jährige Anwohnerin. Diese fühlte sich in der Nacht durch lärmende Jugendliche im Bereich des Allerkanals, beim dortigen Bootslager gestört und bagab sich etwa 23:15 Uhr dorthin, um diese darum zu bitten etwas leiser zu sein. Bei den Jugendlichen angekommen wurde sie unvermittelt von zwei jungen Männern gepackt un zu Boden gebracht und nach unten gedrückt. Einer der beiden Jugendlichen hatte desweiteren einen Schlgstock in der Hand und habe sie damit bedroht. Beide Jugendlichen sind männlich und ca. 1,85m groß. Einer der beiden habe einen auffälligen blonden sog. Irokesenschnitt, die zweite Person rötliche-braunes Haar. Es werden Zeugen gesucht, die in der Vorfallsnacht das Geschehen beobachtet haben und/oder davon gehört haben und Angaben zu den Tätern machen kann. Bei Hinweisen wenden sie sich bitte unter der 05372-97850 an die Polizei in Meinersen oder jede andere Polizeisienststelle in ihrer Nähe.

