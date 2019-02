Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Zwei Männer festgenommen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg -

Die Polizei Marburg nahm am Freitagmorgen (22. Februar), um kurz nach sechs Uhr, dank eines sehr aufmerksamen und gut reagierenden Zeugen zwei Männer im Alter von 21 und 25 Jahren vorläufig fest. Die beiden, hinlänglich polizeibekannten Festgenommenen, einer lebt in Kirchhain, der andere in Marburg, waren zuvor unter den Augen des Zeugen und bei völliger Ignoranz des weiteren aufkommenden Personenverkehrs in die Räume des Marburger Kunstvereins am Gerhard-Jahn-Platz eingebrochen. Der Zeuge hatte die Männer beim Einschlagen bzw. Einzutreten einer Scheibe beobachtet. "Der Mann reagierte genau so, wie es sich die Polizei von allen Zeugen wünscht. Er brachte sich nicht in Gefahr, sondern blieb im Hintergrund. Er beobachtete, rief sofort die Polizei, lieferte umfassende Informationen zum Tatort und zum Aussehen der Täter und ermöglichte letztlich so die Festnahme auf frischer Tat. Dieses Zeugenverhalten war vorbildlich!" Durch die Zeugenaussage nahm die Polizei den "Schmiere" stehenden Mann sofort fest. Nach kurzer Verfolgung gelang dann auch die Festnahme des zunächst geflüchteten zweiten Mannes. Der Polizei entging dabei nicht, dass der sich auf dem Fluchtweg seiner Beute entledigte und die wenigen Euro-Scheine wegwarf. Die Polizei sammelte das Geld nach der Festnahme ein. Die Ermittlungen gegen die Männer dauern an.

