Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Schwarzer Porsche gestohlen, Zeugenhinweise erbeten!

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein schwarzer Porsche Panamera Turbo wurde Ende letzter Woche in Weinheim gestohlen.

Der Besitzer des Wagens hatte sein Fahrzeug am Sonntag, den 26. Mai gegen 16:00 Uhr in der Stettiner Straße abgestellt. Als er am Donnerstag, den 30. Mai sein Gefährt wieder nutzen wollte, musste er feststellen, dass dieses zwischenzeitlich von Unbekannten gestohlen worden war.

Seither ist der erstmals 2009 zugelassene Sportwagen mit dem Kennzeichen MA-XS 23 verschwunden. Etwaige Zeugen des Pkw-Diebstahls oder Personen die Hinweise zum Verbleib des Wagens geben können, werden gebeten, die Kriminalpolizei unter 0621/174-4444 anzurufen.

Polizeipräsidium Mannheim

Markus Winter

