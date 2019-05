Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: 38-Jähriger rasch ermittelt...

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Zeuge alarmierte am Montag kurz nach 18 Uhr die Eberbacher Polizei, da er einen Mann beim Knacken des Snackautomaten an einem Gleis des Eberbacher Bahnhofs beobachtet hatte. Da er sich aggressiv verhielt, sprach er ihn auf sein Tun nicht an, filmte aber das Vorgehen mit seinem Handy.

Bei Eintreffen der Polizei befand sich der unbekannte Mann bereits in der S-Bahn, Richtung Heidelberg. Am Heidelberger Hauptbahnhof konnte der 38-jährige Eberbacher schließlich von Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte gestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen, allerdings sieht er einer Anzeige entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell