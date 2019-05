Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich Einlieferung in ein Krankenhaus

Heidelberg (ots)

Eindeutig zu viel Alkohol getrunken hatte am Montagabend kurz nach 21 Uhr ein 28-jähriger Radfahrer. Sein Freund verständigte via Notruf die Rettungskräfte, da er in der Sofienstraße gestürzt war und sich dabei diverse Verletzungen zugezogen hatte.

Eine Alkoholüberprüfung ergab schließlich den Wert von 1,54 Promille. Nach der Erstversorgung an der Unglücksstelle wurde der aus Eppelheim stammende Mann in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Dort war auch die Entnahme einer Blutentnahme fällig. An dem Mountainbike entstand ebenfalls Schaden von mehreren hundert Euro.

