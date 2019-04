Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Flexarbeiten verursachen Brand, geringer Sachschaden

Heidelberg (ots)

Am Montag gegen 11.40 kam es bei Bauarbeiten einer neuen Lagerhalle in der Dischingerstraße in Heidelberg zu einem Brand, bei dem 1.000 Euro Sachschaden entstanden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Lattung einer Staubwand zwischen einer bestehenden Lagerhalle und dem Neubau einer Lagerhalle bei Flexarbeiten in Brand gesetzt.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Personen wurden nicht verletzt.

