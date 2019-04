Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfallflucht in der Nietzschestraße

Mannheim (ots)

Bereits am Dienstag kam es in der Nietzschestraße zu einem Vorfall, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Vermutlich war es der Fahrer eines noch nicht ermittelten Lkw, der beim Rückwärtsfahren infolge Unachtsamkeit den abgestellten Mercedes gerammt und sich danach unerlaubt entfernt hat. Die Geschädigte hatte ihren Wagen gegen 13.15 Uhr für nur 10 Minuten in Höhe des Anwesens Nr. 19 geparkt. Schaden: 5.000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310, entgegen.

